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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال: نخوض قتالا في شمال غزة وتوسيع العمليات بجنوب ووسط القطاع

الاحتلال
الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قتالا يدور أيضا في شمال قطاع غزة وتحديدا في منطقة الشجاعية، حيث “عثرت القوات البرية على خلية إرهابية تعمل بجوار القوات، وإرهابي مسلح بقذائف آر بي جي، ووجهت القوات طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي فأصابت الخلية وقضت عليها”.

وفي بيت لاهيا، التي شهدت بالفعل دمارًا واسع النطاق، قال الجيش الإسرائيلي إنه “تم تفكيك مجمعين عسكريين لحماس من قبل القوات، التي عثرت على العديد من الأسلحة والعبوات الناسفة والبنادق والمعدات العسكرية وأجهزة الاتصالات في المجمعين قبل الغارة”.

واكد الجيش الإسرائيلي أنه في مدينة غزة – في الشمال أيضًا – “قتلت القوات، بالتنسيق مع الطائرات، عشرات الإرهابيين.. وفي غضون ثلاث ساعات، وقعت أربع حوادث لتحديد هوية الإرهابيين وضرب سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 15 إرهابيًا مسلحًا، كما دارت معارك أسفرت عن مقتل المزيد من الإرهابيين'.

وتقول كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها تواصل قتال القوات الإسرائيلية في أجزاء كثيرة من قطاع غزة، بما في ذلك مخيم البريج وسط القطاع.

وتهدف إسرائيل إلى تدمير حماس بعد أن أدت هجماتها المفاجئة إلى مقتل 1200 إسرائيلي حسب الرواية العبرية ، وكذلك إعادة الرهائن الذين أسرتهم الجماعة المسلحة.

ويقول جيش الاحتلال إن الحرب في غزة قد تستمر 'لعدة أشهر أخرى'.

 

إسرائيل الجناح العسكري لحركة حماس الجيش الإسرائيلي حركة حماس خلية إرهابية قطاع غزة منطقة الشجاعية

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