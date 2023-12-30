عمرة رجب تبدأ من 28 ألف جنيه.. تفاصيل برامج شركات السياحة

تفاصيل رحلات عمرة رجب من شركات السياحة

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول أسعار برامج العمرة فى شهر رجب، حيث تقدم شركات السياحة عروضاً جيدة لضيوف بيت الله الحرام خاصه فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الراهنة والأوقات التى ستشهد زيادة فى الاسعار.

فقد قدم عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، علاء الغمري، نظرة شاملة على توقعات أسعار عمرة شهر رجب وتأثيراتها على صناعة السياحة