سحب المواطنين بالحبال| مشاهد صادمة من سيول وأمطار لبنان.. ماذا حدث؟

أدت الأمطار الغزيرة في لبنان إلى إغراق السيارات والمواطنين في الشوارع، فضلا عن الكثير من المشاهد المثيرة للجدل، التي رصدها عدد من البلوجرز والإعلاميين في لبنان، أبرزهم البلوجر حسن البوب الذي قام بتوثيق عدد من هذه المشاهد.

بحسب حديث البلوجر في بث مباشر من سيارته، اضطر الأهالي إلى ترك سيّاراتهم بالشوارع ونجوا بأنفسهم من الجرف المائيّ، كما امتلأت الطرق بالحجارة والوحول والصخور وحصلت انهيارات عدة على طرقات، وتحوّلت البيوت إلى برك للسباحة ولحقت بالمفروشات أضرار كبيرة.

وواصل البوب حديثه، قائلا: "أدت الأمطار الغزيرة، إلى رفع منسوب عدد من الأنهار في لبنان، وأبرزها نهر بيروت وكذا نهر كفرحلدا، حيث خرجت هذه الأنهار عن مسارها واجتاحت مياهها عدداً من المطاعم والمقاهي، حيث عملت عناصر الدفاع المدني على سحب السيارات التي علقت على الطريق".

إنقاذ المواطنين بالحبال

وفي مشهد غريب، قامت عناصر الدفاع المدني وكذا المواطنين في لبنان بإنقاذ العالقين في الأمطار بواسطة الحبال، حيث تم إلقاء الأحبال إليهم من أعلى الكباري والطرق المرتفعة ليمسكوا بها ثم يتم سحبهم لأعلى، وفقا لما رصده حسن البوب.

كذلك، وبحسب فيديو متداول سجله حسن بوب، جرى سحب مواطنين بالحبال من أنفاق المطار (بيروت)، كما أظهرت الفيديوهات المتداولة غرق أوتوستراد خلدة (بيروت) بالاتجاهين.

وأدى تساقط كميات كبيرة من الأمطار الكثيفة إلى تجمع المياه داخل مستشفى قلب يسوع في الحازمية (الضاحية الجنوبية لبيروت)، وقد أظهرت الصور دخول المياه إلى قسم الطوارئ وقسم الأشعة في المستشفى بعدما غمرت موقف السيارات التابع لهما.

منخفض جوي يضرب لبنان

ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية، تتعرض لبنان لمنخفض جوي ممطر يتمركز فوق البحر الأسود، ويبدأ بالتأثير على لبنان صباح غد الأحد من خلال رياح قوية حتى قبل ظهر يوم الثلاثاء.

يأتي ذلك بالتزامن مع تساقط أمطار رعدية التي تصبح غزيرة بين ليل الاحد وصباح الاثنين مع تدنٍ كبير بدرجات الحرارة الاثنين، وتتساقط الثلوج.

ومن المقرر أن يشهد الأحد، طقس غير مستقر حيث الرياح تصبح قوية خاصة شمالا وجبلاً وتتساقط أمطار تكون خفيفة خلال النهار وتشتد ليلاً مع تساقط الثلوج على الجبال الشاهقة.

أما عن درجات الحرارة، تنخفض بشكل محدود وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ٦ و ١٩ بقاعاً وبين ٩ و ١٨ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح تتحول جنوبية غربية قوية جدا وسرعتها بين ٤٠ و ٩٠كم/س.

يستمر الطقس غير مستقر يوم الاثنين أيضا، مع رياح قوية خاصة شمالا وجبلاً وتتساقط أمطار تكون غزيرة فجرا وصباحاً وتتحول خفيفة ومحلية ومتقطعة نهاراً فيما تتساقط الثلوج ليلا.