للمرة الثالثة اليوم.. حزب الله يعلن استهداف تجمعات لجيش الاحتلال بجنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم السبت، استهدف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم على الحدود مع جنوب لبنان بالأسلحة المناسبة وإصابتهم إصابة مباشرة.

وقال حزب الله في بيان: في بيان، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم السبت 30-12-2023 تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة".

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن هذه هي المرة الثالثة اليوم، التى يعلن فيها حزب الله مسؤوليته عن إطلاق النار على إسرائيل.