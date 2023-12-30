البابا تواضروس: ما يحدث في غزة ليس صراعا دينيا والدين منه براء

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن ما حدث في غزة يوم 7 أكتوبر الماضي لم يكن أحد يتوقعه والأوضاع الجارية "متعبة" للغاية وأنه يتعجب من موقف الدول الكبرى.

وأكد قداسة البابا تواضروس خلال حواره مع برنامج “المساء مع قصواء” المذاع عبر قناة “سى بى سى” تقديم الإعلامية قصواء الخلالى، أنه يوجد خلط بين اليهودية والصهيونية وهذا يبنى عليه جزء من الإعلام وتضييع الحقيقة التاريخية والدينية.

سفك الدماء

وتابع قداسة البابا: الله لا يرضى بسفك الدماء بهذه الصورة المتوحشة وهو أمر في غاية القلق وبعيد تمامًا عن الإنسانية.



وأكد قداسة البابا أن ما يحدث في غزة ليس صراعا دينيا والدين منه براء والأديان تنادي بالرحمة والإحسان والفضيلة ورفع مستوى الإنسان.