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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جالانت وجانتس يرفضون دعوة نتنياهو للمشاركة في مؤتمر صحفي مسائي حول الحرب

صدى البلد

أفادت قناة كان 11 الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن وزير الدفاع يوآف جالانت، ووزير الحرب في الحكومة بيني جانتس، رفضا دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمشاركة في مؤتمر صحفي يومي مسائي مشترك حول الحرب.

وفي سياق متصل، وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، رسالة إلى الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة منذ 84 يومًا.

وقال متحدث جيش الاحتلال، خلال بيانه اليومي: "هذا المساء أود أن أتوجه إليكم، أيها المختطفون في غزة، فنحن نفكر فيكم طوال الوقت، ونتذكر باستمرار واجبنا الأخلاقي بإعادتكم جميعا إلى دياركم".

وأضاف: لقد تحدث المختطفون الذين عادوا إلى إسرائيل أكثر من مرة عن الرعب النفسي الذي فرضه عليهم خاطفوهم - وادعى بعضهم أنه قيل لهم إن إسرائيل لا تهتم بكم".

وبعد مخاطبته المختطفين الذين ما زالوا في الأسر، خاطب متحدث جيش الاحتلال، الإسرائيليين أيضًا، قائلاً: "في الآونة الأخيرة، نشهد بشكل متزايد شائعات وأخبارا كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي حول حالة المختطفين، ووراء كل مخطوف أهل وأصدقاء وأقارب".

وواصل: "الأقارب الذين يشعرون بقلق بالغ.. نشر الشائعات والحقائق التي لا أساس لها من الصحة يضر بهم.. لا تنقلوا معلومات غير موثوقة.. تجنبوا زيادة الألم الذي لا نهاية له لعائلات المختطفين".

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