حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

قدم أحمد دياب مذيع “صدى البلد” تغغطية عن القيد في نادى الزمالك حيث يتفاوض الزمالك مع اللاعب عمر كمال عبد الواحد، وحدد النادي القيمة المالية للتفاوض مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر عمر كمال عبد الواحد.

وكتب أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الزمالك يرصد ٨ ملايين جنيها لشراء عمر كمال عبد الواحد من مودرن فيوتشر”.

ودخل ناديا الزمالك والأهلي في مفاوضات قوية مع عمر كمال عبد الواحد لاعب نادي مودرن فيوتشر لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ضمن خطة الفارس الأبيض لدعم صفوفه.

أما عن أزمة إيقاف القيد التي تواجه نادي الزمالك في الوقت الحالي، فهناك أخبار عن أن المفاوضات أصبحت قريبة للغاية مع نادي سبورتنج لشبونة لإنهاء هذا الأمر نهائيًا.

https://www.youtube.com/watch?v=9WYygSImb5Q

فمن المتوقع أن تنتهي إدارة نادي الزمالك من حل أزمة إيقاف القيد رسميًا بعد سداد مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي المتعلقة بلاعب الفريق شيكابالا.

وتقدر هذه المستحقات بنحو مليون و500 ألف دولار، ومن المتوقع أن يتم أيضًا حل باقي القضايا التي تسببت في إيقاف القيد.