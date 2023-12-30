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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

صدى البلد

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن زيادة اسعار كروت الشحن حيث تصدرت أسعار كروت الشحن محرك البحث "جوجل"، بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رفع أسعار كروت الشحن الفكة في مصر، بنسبة تصل لـ10%. 

https://www.youtube.com/watch?v=ec6SXIM7Xvk


ومن جانبها كانت  شركات المحمول المقدمة لخدمات الاتصالات في مصر قد تقدمت بطلب إلى جهاز تنظيم الاتصالات للموافقة على رفع أسعار خدمات المحمول لمواجهة زيادة التكاليف في ظل زيادة الأسعار وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، ولكن لم تتم الموافقة على مثل هذه الطلبات حتى الآن.


و عن أسعار كروت الشحن بعد زيادتها بقيمة  فتم التطبيق الفعلي لزيادة أسعار كروت الشحن الفكة فى مصر بداية من أمس الخميس 28 ديسمبر حيث تعمل في السوق المصرية 4 شركات بخدمات المحمول هي فودافون وأورنج واتصالات ووي، ويصل عدد عملاء المحمول في مصر لنحو 104 ملايين عميل.



وسجل سعر كارت فكة 650 دقيقة وميجابايت لمدة 10 أيام بـ 17.5 جنيه، مضافا عليه 10% الزيادة الجديدة وسجل كارت فكة 625 دقيقة وميجابايت لمدة 7 أيام بـ 15.5 جنيه، ويضاف عليه 10% الزيادة الجديدة.
 

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أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

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