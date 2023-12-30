فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

قدم أحمد دياب، مذيع “صدى البلد”، تغطية عن قائمة المدير الفني لمنتخب مصر لبطولة إفريقيا، حيث يستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم 2 يناير 2024، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2024"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وخلال الفترة المقبلة، سيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره تنزانيا، يوم 7 يناير 2024، وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

ومن جهته، أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر قائمة منتخب مصر، المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، والتي لم يذكر فيها نجم الأهلي حسين الشحات، ما أثار هجوما وانتقادات للقائمة.

ونشر الشحات عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، مجموعة من الصور وهو يقضي إجازته رفقة أطفاله، نالت اعجاب متابعيه".

وضمت القائمة كل من: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي وعمر كمال ومحمد هاني وأحمد حجازي وعلي جبر وأحمد سامي.

https://www.youtube.com/watch?v=ZLFEVbrbkSY

كما ضمت كل من: محمد عبد المنعم وأسامة جلال ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدي فتحي وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمد صلاح ومصطفى فتحي وعمر مرموش محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمود كهربا وأخيرا أحمد حسن كوكا.