عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

احمد دياب مذيع صدى
احمد دياب مذيع صدى البلد

قدم أحمد دياب، مذيع “صدى البلد”، تغطية عن قائمة المدير الفني لمنتخب مصر لبطولة إفريقيا، حيث يستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم 2 يناير 2024، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا  "كوت ديفوار 2024"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وخلال الفترة المقبلة، سيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره تنزانيا، يوم 7 يناير 2024، وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

ومن جهته، أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر قائمة منتخب مصر، المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، والتي لم يذكر فيها نجم الأهلي حسين الشحات، ما أثار هجوما وانتقادات للقائمة.

ونشر الشحات عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، مجموعة من الصور وهو يقضي إجازته رفقة أطفاله،  نالت اعجاب متابعيه".

وضمت القائمة كل من: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي وعمر كمال ومحمد هاني وأحمد حجازي وعلي جبر وأحمد سامي.

https://www.youtube.com/watch?v=ZLFEVbrbkSY

كما ضمت كل من: محمد عبد المنعم وأسامة جلال ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدي فتحي وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمد صلاح ومصطفى فتحي وعمر مرموش محمود حسن تريزيجيه  ومصطفى محمد  ومحمود كهربا وأخيرا أحمد حسن كوكا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

رد فعل مفاجئ من حسين الشحات بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

الجرام بـ1800 جنيه| أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

كارثة دفاعية.. تعليق صادم من خالد الغندور على استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

الزمالك يحدد قيمة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد.. تفاصيل

23 لاعبا أساسيا.. فيتوريا يستقر على قائمة منتخب مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

ترشيحاتنا

للرحيل من الأرض.. علماء يتوصلون لـ تقنية جديدة ترشدنا لـ كوكب آخر صالح للسكن

البابا تواضروس: نتيجة الانتخابات الرئاسية شهادة منحها الشعب للرئيس السيسي

البابا تواضروس: ما يحدث في غزة ليس صراعا دينيا والدين منه براء

نتنياهو يهدد حزب الله اللبناني باندلاع معارك لم يرى مثلها من قبل

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق

نتنياهو يزعم: القضاء على 8000 مقاتل في حماس.. والحرب ستستمر لعدة أشهر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجلسة تصوير جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

قبل انفصالهما.. صور أشعلت مواقع التواصل لـ أيمن بهجت قمر وزوجته

بفستان ملفت.. زوجة رامى عياش تخطف الأنظار بجمالها

طريقة عمل العدس بالطشة| غير تقليدية وشهية

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

أخدوا ثروتي مقابل 400 دولار شهريا.. وليد توفيق يكشف أزمته المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ