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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

20 دقيقة في الشمس يوميا تحمي الطفل من قصر القامة.. نصائح طبية

طول القامة عند الأطفال
طول القامة عند الأطفال

يعد طول القامة من العوامل الجينية والوراثية وهى الأكثر تحكمًا بالطول، إلا أن هُناك بعض الطرق التي يُمكن استخدامها لزيادة طول الطفل، وفي هذا السياق قدم الدكتور محمد عبد الحليم ،إستشارى حساسية صدر ومناعة الأطفال، نصائح تساعد على زيادة طول الطفل.


نصائح تساعد على زيادة طول الطفل:

الحرص على نوم الطفل قبل الساعة ١١ مساءً.. للحصول على مرحلة النوم العميق قبل ١٢ منتصف الليل واللي بيتم خلالها افراز هرمون النمو المسئول عن الطول.

تعرض الطفل لأشعة الشمس ٢٠ دقيقة يوميا.. يساعد علي تنشيط فيتامين د. الهام جدا لصحة العظام والنمو.

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إعطاء فيتامين د. زي فيدروب وهوفيدال ٤ نقط يوميا صباحا لكل الاطفال من عمر يوم لسنة، و٦ نقط بعد عمر سنة لأي عمر.

اكل صحي متوازن غتي بالبروتين والفيتامينات.

ممارسة الرياضة خاصةً ركوب الدراجات والسباحة والعقلة.

طول القامة الاطفال الجينات الوراثية السباحة العقلة بروتين رياضة

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