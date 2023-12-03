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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غنية بالفيتامينات.. طرق مبتكرة لعمل زبادي الفواكه في المنزل

طريقة عمل زبادي بالفواكة
طريقة عمل زبادي بالفواكة

يعد الزبادي بالفواكه من الوجبات التي يمكن تناولها كفطور لإحتوائها على العديد من الفيتامينات، ومحببة لدى الأطفال والكبار، فهي وجبة غذائية متكاملة ويمكن إعدادها بطرق وأفكار مختلفة حيث أن إعدادها سهل وسريع ومكوناتها بسيطة، ومفيدة،وفيما يلي خطوات عمل زبادي بالفواكة، وفقا لموقع foodnd

 

طريقة عمل زبادي بالفواكه:


المقادير:

‏-  1 كوب توت بري
‏-  1 كوب فراولة مقطعة مكعبات
‏-  1 كيوي مقطع مكعبات
‏-  2 معلقة كبيرة عسل
‏-  زبادي - حسب الحاجة

طريقة التحضير:

في طبق كبير الحجم ضعي أكواب الزبادي مع العسل وقلبي جيداً.
ضعي مزيج الزبادي والعسل في أكواب التقديم بالتساوي.
ضعي الفواكة حسب الرغبة ووزعيها بالتساوي على أكواب الزبادي والعسل.
ضعي أكواب الزبادي في الثلاجة كي تبرد ،قدميها باردة.

زبادي زبادي بالفواكة فواكة الفطور الفيتامينات

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