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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

“سيجا” .. حكاية مشروع تخرج هادف لطلاب في إعلام الجامعة الحديثة

“سيجا” .. حكاية مشروع
“سيجا” .. حكاية مشروع تخرج لطلاب في إعلام الجامعة الحديثة

شهدت اليوم كلية الإعلام  الجامعة الحديثة برعاية عميد الكلية الدكتور سامي الشريف ، مناقشة مشروعات التخرج للفرقة الرابعة. 
 

وقام قسم الاعلام الجديد برئاسة الدكتور حنان عاطف و إشراف الدكتور مهند غندور بعرض مشروع " سيجا "  ، و ذلك تحت رعاية الدكتور سامي الشريف ؛ عميد الكلية الذي حرص على الإشارة إلي كون مشروع سيجا يتجاوز حدود الجانب الترفيهي مؤكدًا علي دوره التعليمي في مساعدة الأطفال والأهالي .
 

وأكد الطلاب اصحاب مشروع سيجا ، أنه يستهدف الأطفال المصريين من عمر ست سنوات إلي عمر العاشرة عن طريق منصة إلكترونية كاملة تضم تطبيق وموقع إلكتروني بهما جزء للأطفال تحت رقابة الأهالي ؛ ويضم كليهما رسوما متحركة ثلاثية الأبعاد تفاعلية مع الطفل ويضم هذا الجزء ثلاثة محاور هي :


حيث أوضح  الطلاب المسئولون عن مشروع سيجا ، أن المحور الاول: الانخراط بالثقافات الخارجية وتدخلها في الهوية المصرية، ومدى تأثيرها علي عقول أطفالنا، والتغيير في ثقافتهم؛ حيث تم إنشاء أول رسوم متحركة مصرية ثلاثية الأبعاد تنافس الرسوم المتحركة الغربية ، ومعتقداتها، وثقافاتها التي جاءت من خلال التلفاز و وسائل التواصل الاجتماعي لتبعد الطفل عن هويتنا المصرية بتاريخها وثقافتها؛ حيث جعلوا الأطفال ينتمون إلى اللغة الأجنبية، والثقافة الغربية التي لعبت دورًا كبيًرا في عقول أطفالنا مما أدى إلى تغيير اللغة ، وطمث هوية الطفل المصري.


وأضاف أوضح  الطلاب المسئولون عن مشروع سيجا  : يشمل المحور الثاني اللغة الاجنبية: فمن منظور آخر أصبحت اللغة الإنجليزية هي اللغة الأكثر شيوعا في مجتمعنا المصري والشرق الأوسط ؛ حيث تداولت هذه اللغة فترسخت في عقول الأهالي ، ومعتقداتهم أنها هي الأفضل للطفل وتعلي من شأنه فيفضل أغلب الأهالي المدارس الخاصة والدولية ، ومع ذلك استخدموها كاللغة الأولى في الحياة اليومية فعند بدأ تحدث الطفل تتحدث معه  بالمصطلحات الأجنبية مثل ( Mammy ،pappy ،you thank ،No ،yes ) حيث تشوهت اللغة العربية .
 

واسطردوا قائلين : يشمل المحور الثالث تزييف الثقافات: فبعض الثقافات الغربية تفتقر وجود الحضارات في تاريخها وتقوم بسلب وتشويه الحضارات الأخري ، ونسبها اليهم ، فطمثت الحضارات الغربية حضارتنا المصرية القديمة ، و زيفت حقائقها واستبدلوها بمعتقداتهم ومفاهيمهم الغربية ، و أخذوا تراثنا و آثارنا لينسبوها إليهم . و ظهرت مؤخرًا ضجة حول منصة » نتفلكس « لعرضها فيلم وثائقي ُيظهر الملكة كليوبترا السابعة بملامح أفريقية ، و بشرة سمراء اللون ، وشعر مجعد فظهور البطلة بهذه الهيئة ُيعد تزييفًا و ُمغالطة تاريخية صارخة .


وأوضح  الطلاب المسئولون عن مشروع سيجا  : لجأنا إلي النظريات العلمية والأطباء النفسيين المتخصصين في سيكولوجية الطفل و عدة مدارس حيث اجتمعنا أيضًا بأولياء الأمور والأطفال وقد حصدنا الكثير من الآراء الإيجابيه لمشروعنا سيجا ، مما يساعد علي إعادة الترابط الأسري و تذكر هويتهم الأصيلة ومعرفة ثقافتهم وتاريخهم الحقيقي و بناء ترابط قوي بينهم وبين منصتنا تحت شعار سيجا .. احنا بكره .

 

وأخيرا قال الطلاب : نأمل أن نساعد في خلق جيل سوي نفسيًا يعرف هويته الأصيلة وتاريخه الصحيح بل ويحبها ويستمتع بها وعلي خطي الدولة في الأهتمام بمبادرات التعليم الإلكتروني والاهتمام بغرس الهوية الحقيقية في أذهان الأطفال وقلوبهم كما نأمل نحن سيجا أن نصبح جزءًا من هذه المبادرات والتطوير كأول منصه إلكترونيه تضم رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد وتفاعلية. 

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