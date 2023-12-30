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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي: مجلس الوزراء يحاول الخروج من الشرنقة الروتينية بقرارات اليوم

الديهي
الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس الوزراء أعلن  منذ شهرين عن 7 سلع رئيسية لتخفيض أسعارهم من 15 لـ25% وهذه السلع تشمل السكر الأرز والزيت والفول والمكرونة والجنة وبعض السلع الاخرى، وهذه المبادرة مستمرة لمدة 6 أشهر. 

 

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وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن رئيس الوزراء اليوم أعلن عن تقنين هذه المبادرة  من خلال إعداد أمانة فنية لمتابعة منتجي هذه السلع، والموزع والمورد برئاسة مركز معلومات مجلس الوزراء، معقبًا: "مجهود من الحكومة ومحاولة مستميتة للخروج من الشرنقة الروتينية في الحكومة".


وأضاف أن الدولة ليست في حاجة لإنشاء المزيد من اللجان، في ظل تواجد وزارة التموين، معقبًا: "طب  وزارة التموين المعنية بضبط الأسواق والتوفير والاتاحة بتعمل ايه، عشان الدولة تعمل أمانة فنية موازية لوزارة التموين".
 

الديهي

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