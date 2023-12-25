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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نتنياهو يرغب في تغيير اسم الهجوم على غزة إلى حرب التكوين|الديهي يكشف مفاجأة

نشات الديهي
نشات الديهي

علق الإعلامي نشأت الديهي، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

 

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وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" نتنياهو اجتمع مع  مجلس الحرب واقترح عليهم تغيير اسم الحرب على غزة من السيوف الحديدية  إلى حرب التكوين ".

 

 وتابع نشأت الديهي:"  نتنياهو يرغب في إطلاق اسم حرب التكوين كي يتكون بها صبغة دينية ".

 

 وأكمل نشأت الديهي :" نتنياهو وبعد 80 يوم من الحرب على قطاع غزة يرغب في ان تكون الحرب على قطاع غزة حربا دينية ".

 

 وتابع نشأت الديهي :" نتنياهو يحاول أن يمزج الحرب بأمور توراتية ودينية لتحقيق مخططات خبيثة".

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