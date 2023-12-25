نتنياهو يرغب في تغيير اسم الهجوم على غزة إلى حرب التكوين|الديهي يكشف مفاجأة

علق الإعلامي نشأت الديهي، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" نتنياهو اجتمع مع مجلس الحرب واقترح عليهم تغيير اسم الحرب على غزة من السيوف الحديدية إلى حرب التكوين ".

وتابع نشأت الديهي:" نتنياهو يرغب في إطلاق اسم حرب التكوين كي يتكون بها صبغة دينية ".

وأكمل نشأت الديهي :" نتنياهو وبعد 80 يوم من الحرب على قطاع غزة يرغب في ان تكون الحرب على قطاع غزة حربا دينية ".

وتابع نشأت الديهي :" نتنياهو يحاول أن يمزج الحرب بأمور توراتية ودينية لتحقيق مخططات خبيثة".