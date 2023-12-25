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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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"أونروا": 10% فقط من المساعدات دخلت قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

غزة
غزة

قال كاظم أبو خلف المتحدث الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الضفة الغربية، إنّ عدد النازحين في قطاع غزة يفوق قدرة أي مؤسسة إنسانية على تقديم أي نوع من أنواع الخدمات الإغاثية.

وأضاف: "يوجد 2.5 مليون إنسان من أصل 1.3 مليونا في قطاع غزة ثم يضاف إليهم حوالي 400 ألف إنسان يتلقون الخدمات منا موجودون في الشوارع المحيطة بمناطق الوكالة".

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وأضاف "أبو خلف"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نتحدث عن نحو 1.8 مليون شخص نحاول أن نقدم الإغاثة لهم، وهي عملية معقدة للغاية لأسباب كثيرة، منها أن المساعدات التي تدخل حتى بعد قرار مجلس الأمن ليست كافية، ولا تدخل بالحجم أو السرعة المطلوبة".

وتابع المتحدث الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الضفة الغربية: "لم يدخل قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي سوى 10% من المساعدات، ومن الأهم أن تدخل شاحنات محملة بأنواع البضائع كافة حتى تتحرك عجلة الاقتصاد، لأن هذا الأمر من شأنه تخفيف الضغط على المؤسسات الإغاثية". 
 

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