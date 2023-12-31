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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طفل فلسطيني يحتضن قبر والديه ويبكي بحرقة.. فيديو

طفل فلسطيني
طفل فلسطيني

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير لطفل فلسطيني يحتضن قبر والديه ويبكي بقوة بعد استشهدا جراء قصف قوات الجيش الإسرائيلي المحتل لمنازلهم في قطاع غزة.

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وتواصل قوات الاحتلال القصف العشوائي للمدنيين وصلت إلى مرحلة الاستيلاء على المحلات التجارية والمنازل بعد تدميرها مع استمرار قطع جميع سبل الحياة الآدمية من الغذاء والماء والوقود فيما يصفه القانون الدولي بالإبادة الجماعية.

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، السبت، إن سكان قطاع غزة "جائعون ومتحرقّون للحصول على الغذاء".

جاء ذلك في تدوينة نشرها مدير شئون "أونروا" بغزة، توماس وايت، على حساب الوكالة الأممية عبر منصة "إكس".

وأرفق وايت، مقطعا مصورا يظهر توافد مئات الفلسطينيين على قافلة المساعدات التابعة للأونروا في مدينة غزة، خلال الأسبوع الجاري.

وشدد المسئول الأممي أن "قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، و40 بالمئة من السكان معرضون لخطر المجاعة".

وأضاف أن "كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء، بحثا عن الغذاء والماء". وأشار إلى أن "سكان قطاع غزة جائعون ومتحرقّون للحصول على الغذاء".

واختتم وايت، حديثه بالقول إن "هناك حاجة إلى المزيد من الإمدادات المنتظمة، التي تتطلب وصولا آمنًا ومستدامًا للإمدادات الإنسانية في كل مكان، بما في ذلك شمال غزة".

فلسطيني قبر والديه الجيش الإسرائيلي غزة

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