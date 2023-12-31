انتشار أنفلونزا الطيور يتسبب في كارثة داخل بريطانيا.. تفاصيل

كشف تقرير سنوي لمنظمة "وايلد لايف تراست" غير الحكومية في بريطانيا، أن أنفلونزا الطيور كان لها تأثير مدمر على الطيور البحرية في المملكة المتحدة هذا العام، حيث أدت إلى نفوق آلاف الحيوانات.



وكان العامان الماضيان قد شهدا أشد تفشٍ في المملكة المتحدة، منذ أن ظهر الفيروس في مزرعة دواجن صينية، في أواخر تسعينيات القرن الماضي، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا".

ونفقت أعداد كبيرة، مع تراجع عدد الطيور في مستعمرة تعيش فيها طيور "الخرشنة" الوحيدة في ويلز، في محمية "سيملين" الطبيعية إلى النصف منذ العام الماضي.

كما جرفت الأمواج المئات من طيور "الزمج" و"نورس الرنكة الأوروبي" وطيور "الجلموت" النافقة، على طول ساحل "أبردينشاير" في اسكتلندا هذا العام، فيما تم إزالة أكثر من ألف طائر نافق من الشواطئ، في "بيمبروكشاير" في ويلز في يوليو الماضي.