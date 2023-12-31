محمد مجاهد: وضعنا استراتيجية لضمان جودة التعليم الفني.. فيديو

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إنه تم وضع استراتيجية لضمان جودة التعليم الفني.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "الرئيس السيسي كلف وزارة التربية والتعليم الاهتمام بجودة التعليم الفني وإنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم الفني".

وأشار محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني إلى أنه تم الاهتمام بالمناهج طبقا للمعايير العالمية، والتي كانت تركز في السابق على المعرفة أكثر من المهارة، موضحا أن المهارة جزء أساسي للتعليم الفني، والمعرفة لا تكفي لاكتساب المهارة.

