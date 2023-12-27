مستشار وزير التعليم العالي: لدينا أكثر من 2.3 مليون طالب بالتعليم الفني

كشف الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتكنولوجي، عدد الجامعات الخاصة التكنولوجية في مصر.

وقال الدكتور أحمد الصباغ، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"،: "هناك جامعة بدأت بالفعل، وهناك 3 متقدمين لافتتاح جامعات تكنولوجية".

وأضاف: "الجامعات التكنولوجية تنقسم دائما إلى 4 مسارات، ومنها الصناعة والطاقة، والعلوم الصحية والتطبيقية، والسياحة والفندقة، وتكنولوجيا المال والأعمال".

وأوضح أن هناك دخول للقطاع الخاص في هذا المجال، حيث يرى أن لديه فرصة استثمارية واعدة في هذا المجال بمصر، مشيرا إلى أننا منذ عام 2019 حتى 2023 أصبح لدينا 10 جامعات تكنولوجية متخصصة.

وأكد أن هناك محاولات جادة من الدولة المصرية للدخول في مجال التعليم الجامعي التكنولوجي.. ولدينا أكثر من 2.3 مليون طالب في التعليم الفني منهم من ينزل إلى سوق العمل، ومنهم من يستكمل التعليم الفني الجامعي.