عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير التعليم العالي يكرِّم مفتي الجمهورية في عيد العلم الثامن عشر

المفتي
المفتي

كرَّم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فضيلةَ الأستاذ الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- خلال احتفالية عيد العلم الثامن عشر التي أُقيمت مساء اليوم بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة؛ تقديرًا لمجهوداته الكبيرة وما حقَّقته دار الإفتاء المصرية من إنجازات مهمة وريادة إفتائية ليس في مصر وحسب، بل في العالم أجمع. 


من جانبه توجَّه المفتي بخالص الشكر على هذا التكريم الذي يعتز به كبير الاعتزاز لكونه صادرًا من جامعةٍ من أعرق جامعات العالم؛ جامعة القاهرة التي لها مكانةٌ كبيرةٌ في قلبِ كلِّ عالمٍ وباحثٍ ومفكِّر ومبدِع.

وقال فضيلة المفتي: "إن هذا التكريمَ إن دلَّ فإنما يدل على إيمان القيادة السياسية بدور الدين في المجتمع، وقناعتهم بالدور العلمي والتوعوي الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية وريادتها في مجالها وفي نشر الإسلام الوسطي الداعي إلى العلم والتعلُّم ومناهضة الأفكار المتطرفة والمنحرفة التي تُضاد النهضة العلمية وتُعاكس التقدُّم والحضارة".

وأضاف أن هذه القناعة نبعت من إيمان الدولة المصرية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدَور العلم وأهميته، ومن هنا فقد وضع فخامته تطوير التعليم والبحث العلمي ضمن قائمة أولوياته؛ فبذل جهودًا مشكورة في تشجيع الابتكار والاختراع، وإطلاق المبادرات القومية نحو بناء مجتمع مصري يتعلم ويُفكر ويبتكر، كما سعى إلى إنشاء منظومة تعليمية متطورة حديثة تُعلي قيمة البحث العلمي وتهتم بالتكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات التي يكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد؛ وهذا كله إيمانًا من سيادته بقيمة العلم والعلماء.


وأشار مفتي الجمهورية إلى أنَّ إدراك دور العلم بمعناه الشامل في النهوض الحضاري لا بدَّ وأن يكون جزءًا من ثقافتنا ووعينا الجمعي في أمتنا العربية والإسلامية، ولا بدَّ أن نعرِف أن قضية الإحياء لحضارتنا بقِيَمها وركائزها عملية كبرى تحتاج إلى الأخذ بكافة الأسباب العلمية لتكون منطلقنا نحو ذلك.

وأكد مفتي الجمهورية أن النهضة الحضارية الشاملة التي يقودها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحديث وتطوير مصر تحتاج إلى نتاج عقول وجهود أبنائها، وتحتاج منا إلى تشجيع البحث العلمي ودعم جهود العلماء في كافة المجالات، وبمشيئة الله سوف نجني هذا الدعم خيرًا ورخاء على هذه البلاد، ومجدًا للشعب المصري العريق ورفاهة لأبنائه الكرام.

احتفالية عيد العلم الثامن عشر تهدُف إلى تشجيع وتكريم العلماء المتميزين؛ تقديرًا لعطائهم وجهودهم في مختلف المجالات العلمية والإنسانية، وما حققوه من إنجازات علمية وبحثية في المحافل المحلية والدولية، وتأكيدًا لمكانة العلم والعلماء في الدولة المصرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

بيان ناري عاجل من حماس بعد تدنيس مستوطن لـ المسجد الأقصى

الجنيه يخسر 1160 .. هبوط حاد في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن قائد كتائب القسام

نهائي السوبر المصري| أحمد حسن يكشف مفاجأة لـ فيوتشر قبل لقاء الأهلي

جواز مرور طبيب روض الفرج إلى عشماوي .. كيف نصب فخّ الرذيلة لمريضاته بالإكراه

روبي تثير الجدل بـ 3 ساعات متواصلة .. عقوبات مشددة لنشر للفسق بالقانون

ردت بنفسها.. حقيقة إعجاب الحكمة الأمريكية توري بيتسو بـ«الشناوي» /فيديوجراف

ترشيحاتنا

لتحقيق الأمن الغذائي | مطالب برلمانية لدعم الاقتصاد الأزرق

صفقة رسمية خلال أيام .. ناقد رياضي يزف نبأ سارًا لجماهير الأهلي

علي حسن : دعم مصري قوي لموقف الرئيس برفض التهجير القسري للفلسطينيين

متظاهرون مؤيدون لفلسطين يغلقون الطرق المؤدية إلى المطار بنيويورك ولوس أنجلوس

تذاكر كل القطارات | إعلان مهم من السكة الحديد لجميع المسافرين

وسط قلق فرنسا من إطالة الحرب| اتصال بين نتنياهو وماكرون.. ما فحواه؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوسفور وسيلكون.. الموقع الرسمي للإندومي يكشف المكونات الحقيقية في تصنيعها

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الجبنة الريكفورد

ماذا بنى مصمم برج إيفل لمصر؟.. تفاصيل مدهشة

حسم صفقة الموسم.. ماذا فعل الأهلي مع فيوتشر خلال 27 لقاء؟

فيديو

الجريمة الضاحكة.. اللصوص تناولوا عشاء العريس في المنوفية |فيديو جراف

وكيل إسكان النواب يكشف مفاجآت عن قانون الإيجار القديم | فيديو جراف

احذروا الطقس الساعات القادمة | موعد ذروة الموجة الباردة

أعراض صادمة | متحور كورونا يثير فزع العالم من جديد.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ