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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مفاجئ من خالد الغندور على تجديد فتوح لعقده مع الزمالك

صدى البلد

نشر الإعلامي سيف زاهر تصريحات خالد الغندور بشأن تجديد فتوح لعقده مع الزمالك  عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال الغندور، أحسن باك ليفت في مصر.. والأهلي ماكنش عايزه".

وكان الزمالك اتفق على المشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 24  يناير المقبل، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقي الاتفاق السعودى أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

كما أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق على المشاركة في دورة ودية ثانية بدولة الإمارات بمشاركة ووهان الصينى وأهلى جدة السعودي والرجاء المغربي في الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر.

الاعلامي خالد الغندور الزمالك فتوح الإعلامي سيف زاهر

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