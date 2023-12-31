صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

قال سيد معوض لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، إنه قطع علاقته مع محمد بركات زميله السابق في النادي.

وأضاف سيد معوض عبر برنامج «الكابتن» مع أحمد حسن: منذ فترة بركات غير موجود في حياتي.

وتابع سيد معوض: حازم تحدث مع الكابتن شوبير عني دون أن يذكر اسمي، لكن أنا أقول إنه يقصدني، الرسول يقول في حديث إن من صفات المنافقين: إذا خاصم فجر، فأنا مش هبقى كده، وعمري ما هبقى كده وأغلط فيه قدام الناس.

وكان قد أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري وأسطورة الزمالك، على عدم تأهله حالياً لتولي إدارة النادي الأبيض.

وعبّر إمام عن حزنه لاستبعاده من أمم إفريقيا 2006، معبرًا عن حبه لحسن شحاتة، مدرب المنتخب السابق.

وأوضح إمام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس أن ابتعاده عن انتخابات الزمالك لا يرتبط بالخوف من تكرار تجربة والده مع كمال درويش، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يتطلب رؤوسًا رأسمالية في الزمالك.

وأكد تمنيه أن يكون رئيسًا للزمالك في المستقبل، مشددًا على عدم تفضيله للمشاركة في الجو العام الحالي للرياضة، مرددا الوضع الرياضي حاليا “غلس والناس بتعلق على كل حاجة”.