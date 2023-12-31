هواوي ترد على شاومي وتكشف عن سيارتها الكهربائية AITO M9

يبدو أن علامة “هواوي” قررت الرد على منافستها وموطانتها “شاومي”، بعدما أطلقت الشركة الصينية بالتعاون مع نظيرتها سيريس سيارتها الكهربائية الذكية AITO M9.

جاءت سيارة هواوي الكهربائية AITO M9 بمحركين مزدوجين بقوة 160 كيلوواط و 230 كيلوواط، بإجمالي كفاءة طاقة حوالي 390 كيلوواط، تعمل بالدفع الرباعي، تستطيع التسارع من صفر إلى 100 كم في الساعة خلال 4.3 ثوان فقط، كما تستخدم السيارة بطارية هواوي Whale 800V عالية الجهد، ويمكنها توفير مدى يصل إلى 150 كم بعد شحنها لمدة 5 دقائق.

هواوي ترد على شاومي.. تكشف عن سيارتها الكهربائية AITO M9

حصلت سيارة هواوي الكهربائية AITO M9 على نظام تشغيل HarmonyOS 4.0، مع شاشة كبيرة قياس 32 بوصة بدقة عرض 3K، ومن خلال تصميم ثلاثي الشاشات، توفر السيارة شاشة قياس 12.3 من أجل لوحة العدادات، أما شاشة السائق قياسها 15.6 بوصة وبدقة عرض 2K، أما شاشة الترفيه الخاصة بالراكب الأمامي بلغ قياسها 16 بوصة وبدقة عرض 3K.

هواوي ترد على شاومي.. تكشف عن سيارتها الكهربائية AITO M9

تتيح سيارة هواوي الكهربائية AITO M9 نظام للعرض من خلال الزجاج الأمامي XHUD بدقة عرض، كما تتميز بنظام صوتي من 25 مكبر صوت، مع إمكانية إضافة 4 شاشات إضافية قياس قدره 10 بوصة للراكبين في الصف الثاني والثالث.

هواوي ترد على شاومي.. تكشف عن سيارتها الكهربائية AITO M9

تحتوي سيارة هواوي الكهربائية AITO M9 على الهيكل الذكي Huawei Touring، مع 9 وسائد هوائية وممتصات للصدمات المتغيرة، ونظام مساعدة القيادة Huawei ADS 2.0 وكاميرات ليدار العالية الوضوح، ورادار الموجات الملليمترية.

هواوي ترد على شاومي.. تكشف عن سيارتها الكهربائية AITO M9

سعر سيارة هواوي

يمكنك الحصول على نسخة Max بسعر 71350 دولارًا؟

و يبلغ إصدار Ultra حوالي 79750 دولارًا.