عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هواوي ترد على شاومي وتكشف عن سيارتها الكهربائية AITO M9

هواوي ترد على شاومي..
هواوي ترد على شاومي.. تكشف عن سيارتها الكهربائية AITO M9

يبدو أن علامة “هواوي” قررت الرد على منافستها وموطانتها “شاومي”، بعدما أطلقت الشركة الصينية بالتعاون مع نظيرتها سيريس سيارتها الكهربائية الذكية AITO M9.

جاءت سيارة هواوي الكهربائية AITO M9 بمحركين مزدوجين بقوة 160 كيلوواط و 230 كيلوواط، بإجمالي كفاءة طاقة حوالي 390 كيلوواط، تعمل بالدفع الرباعي، تستطيع التسارع من صفر إلى 100 كم في الساعة خلال 4.3 ثوان فقط، كما تستخدم السيارة بطارية هواوي Whale 800V عالية الجهد، ويمكنها توفير مدى يصل إلى 150 كم بعد شحنها لمدة 5 دقائق.

هواوي ترد على شاومي.. تكشف عن سيارتها الكهربائية AITO M9

 حصلت سيارة هواوي الكهربائية AITO M9 على نظام تشغيل HarmonyOS 4.0، مع شاشة كبيرة قياس 32 بوصة بدقة عرض 3K، ومن خلال تصميم ثلاثي الشاشات، توفر السيارة شاشة قياس 12.3 من أجل لوحة العدادات، أما شاشة السائق قياسها 15.6 بوصة وبدقة عرض 2K، أما شاشة الترفيه الخاصة بالراكب الأمامي بلغ قياسها 16 بوصة وبدقة عرض 3K.

هواوي ترد على شاومي.. تكشف عن سيارتها الكهربائية AITO M9

تتيح سيارة هواوي الكهربائية AITO M9 نظام للعرض من خلال الزجاج الأمامي XHUD بدقة عرض، كما تتميز بنظام صوتي من 25 مكبر صوت، مع إمكانية إضافة 4 شاشات إضافية قياس قدره 10 بوصة للراكبين في الصف الثاني والثالث.

هواوي ترد على شاومي.. تكشف عن سيارتها الكهربائية AITO M9

تحتوي سيارة هواوي الكهربائية AITO M9 على الهيكل الذكي Huawei Touring، مع 9 وسائد هوائية وممتصات للصدمات المتغيرة، ونظام مساعدة القيادة Huawei ADS 2.0 وكاميرات ليدار العالية الوضوح، ورادار الموجات الملليمترية.

هواوي ترد على شاومي.. تكشف عن سيارتها الكهربائية AITO M9

سعر سيارة هواوي

يمكنك الحصول على نسخة Max بسعر 71350 دولارًا؟

و يبلغ إصدار Ultra حوالي 79750 دولارًا.

هواوي شاومي AITO M9 هواوي الكهربائية AITO M9 سيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. خبير يوضح

تعديل الأسعار| الحكومة تفجر مفاجأة بعد ساعات من قرار السلع الاستراتيجية

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

مفاجأة مدوية.. مهاجم الزمالك ينتقل إلى نادٍ عراقي يقوده حسام البدري

موضوعات متعلقة

بتشحن في 10 دقايق .. شاومي تكشف عن سيارتها الكهربائية

أخبار السيارات|أسعار فيات تيبو 2024. اشتر سيارة .بـ 38 ألف جنيه فقط ..أرخص سيارة فرنسية "زيرو".. تويوتا العائلية "أوتوماتيك" وبأفضل سعر

جوجل تطلق ميزة للسيارات.. ستقرأ لك رسائلك باختصار أثناء القيادة

أخبار السيارات | أسعار كيا جراند سيراتو 2023.. بـ180 ألف جنيه اشتر سيارة فرنسية.. نيسان صني الفئة الثانية أوتوماتيك بهذا السعر

أخبار السيارات |سعر هيونداي توسان وتويوتا كورولا "كسر زيرو"...بـ160 ألف جنيه اركب سيارة أوتوماتيك..أرخص واغلى سيارة بالسوق المصري

أخبار السيارات| نصائح للتعامل مع الشبورة المائية في الصباح.. مرسيدس E 200 موديل 2023 بالسعر الرسمي

أخبار السيارات كيف يمكن اكتشاف تلف كونتاك السيارة .. سعر أوبل Mokka-e الجديدة بمصر

أخبار السيارات| أسعار أشهر 10 عربيات عائلية في 2023 .. سعر نيسان صني وكيا سبورتاج كسر زيرو .. اركب سيارة من هيونداي بـ 95 ألف جنيه

ترشيحاتنا

إيرادات الأفلام.. محمد إمام ينتصر على آسر ياسين.. وبيومى فؤاد نمبر 3

3 خصال من كمال الإيمان .. علي جمعة يوضحها

أسعار الدواجن اليوم بعد تحرك الأعلاف والكتاكيت

المرصد الأورومتوسطى: إسرائيل حوّلت قرار مجلس الأمن بشأن مساعدات غزة لـ«حبر على ورق»

مسئول أمني كبير في إسرائيل: المرحلة الثالثة في غزة ستستمر 6 أشهر

بقوة 6.5 درجة.. زلزال عنيف يضرب إندونيسيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور

توب وخصر منحوت.. ياسمين عز تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور| صور

بفستان قصير.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق عبر إنستجرام |شاهد

بجلسة تصوير جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

أخدوا ثروتي مقابل 400 دولار شهريا.. وليد توفيق يكشف أزمته المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ