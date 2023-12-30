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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتشحن في 10 دقايق .. شاومي تكشف عن سيارتها الكهربائية

بتشحن في 10 دقايق
بتشحن في 10 دقايق بس .. شاومي تكشف عن سيارتها الكهربائية

يبدو أن العملاق الصيني شاومي في مجال صناعة الهواتف  الذكية قرر المنافسة في عالم السيارات الكهربائية، حيث تنوي شاومي أن تتحول لشركة صناعة سيارات عالمية كبرى في الـ 20 عامًا القادمة وتنافس تسلا.

جاء ذلك بعد الكشف عن أول سيارة كهربائية لـ شاومي والتى تحمل إسم SU7، والتي تدعم الشحن السريع بقوة 400 - 800 فولط حسب البطارية CATL و BYD، والتى تتوافر حسبما امتلكت السيارة محركًا فرديًا أم مزدوجًا.

شاومي تكشف عن سيارتها الكهربائية

تخوض شاومي تجربة السيارات الكهربائية بقيمة 10 مليارات دولار، بعدما صرح لي جون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لها في حفل إطلاق السيارة وسط حضور من 4 آلاف الأشخاص بالمركز الصين الوطني للمؤتمرات: “تهدف شاومي إلى صنع سيارة الأحلام التي تتمتع بجودة تضاهي جودة سيارات بورشه وتسلا”.:"شاومي قادرة على تغيير قطاع النقل تماماً مما فعلت في الهواتف الذكية من 10 سنوات".

شاومي تكشف عن سيارتها الكهربائية

أضاف جون:"تسعى شاومي من خلال SU7 لمنافسة سيارة بورشه Taycan Turbo، وكذلك Model S من تسلا في المميزات التكنولوجية".

شاومي تكشف عن سيارتها الكهربائية

من الناحية التصنيعية تستخدم شوامي في تصنيع سيارتها تقنية التصنيع GigaCasting التي ابتكرتها تسلا، بعدما طورت آلة بوزن قدره 9100 طن تحمل اسم HyperCasting، كما يتم إنتاج سيارة شوامي داخل مصنع تابع لمجموعة BAIC Group الصينية لصناعة السيارات السيدان الكهربائية، بطاقة سنوية تبلغ 200 ألف سيارة.

شاومي تكشف عن سيارتها الكهربائية

محرك السيارة

جاءت سيارة شاومي SU7 بمحرك يعمل بالدفع بقوة قصوى 220 كيلوواط، يتسارع من صفر إلى 100 كم في الساعة خلال 5.28 ثوانٍ، مع سرعة قصوى 210 كم في الساعة، ومدى قيادة 668 كيلومتر.

أما نسخة الدفع الرباعي SU7 Max جاءت بمحركات مزدوجة بقوة 425 كيلوواط، يتسارع من صفر إلى 100 كم في الساعة خلال 2.78 ثانية فقط، مع سرعة قصوى 265 كم في الساعة، ومدى قيادة 800 كم، ويمكن إعادة شحن البطارية لتوفر مسافة 390 كم في 10 دقائق فقط.

شاومي تكشف عن سيارتها الكهربائية

بالحديث عن مقصورة السيارة، توفر شاشة تحكم رئيسية قياس 16.1 بوصة بدقة عرض 3K، مع شاشتين قياس 7.1 بوصات في الخلفية مخصصة للركاب، مع إمكانية عرض نظام الملاحة GPS على شاشة العرض الرئيسية بقياس 56 بوصة.

شاومي تكشف عن سيارتها الكهربائية

كما تقدم السيارة نظام الترفيه HyperOS، كذلك ميزة القيادة الذاتية بالاستناد على منصة Xiaomi Pilot التي تدعم معالجات Drive Orin من NVIDIA ومجموعة من أجهزة الاستشعار، مع مدى بصري 200 متر.

تستطيع سيارة شاومي السير في شارع مزدحم به الكثير من العوائق، ويمكنها ركن نفسها بدون تدخل أحد، وحتى في الأماكن الضيقة تقوم بنفس المهمة.

شاومي تكشف عن سيارتها الكهربائية

سعر السيارة

جدير بالذكر أن شاومي لم تكشف عن أى تفاصيل حول سعر سيارتها SU7 حتى الآن، إلا أن السعر من المتوقع الكشف عنه قبل النصف الأول من العام المقبل في 2024.

شاومي السيارات سيارات أول سيارة كهربائية لـ شاومي

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