عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

3 خصال من كمال الإيمان .. علي جمعة يوضحها

علي جمعة
علي جمعة

كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن 3 خصال من توافرت فيه فقد استكمل إيمانه، نرصدها في التقرير التالي. 

من كان فيه ثلاث خصال فقد استكمل الإيمان

واستدل علي جمعة من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بما رواه عبد الله بن محمد البَلَوِي قال: كنت أنا وعمر بن نُبَاتَة جلوسًا نتذاكر العُبَّاد والزهاد، فقال لي عمر: ما رأيت أورع ولا أفصح من محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه؛ خرجت أنا وهو والحارث بن لَبِيد إلى الصفا، وكان الحارث تلميذ الصالح المُرِّي فافتتح يقرأ وكان حسن الصوت فقرأ هذه الآية: {هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ * وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ} فرأيت الشافعي رحمه الله وقد تغير لونه، واقشعر جلده واضطرب اضطرابًا شديدًا وخَرَّ مغشيًّا عليه، فلما أفاق جعل يقول: أعوذ بك من مقام الكاذبين، وإعراض الغافلين، اللهم لك خضعت قلوب العارفين، وذَلَّت لك رقاب المشتاقين، إلهي: هَبْ لي جُودك، وجللني بسترك ،واعف عن تقصيري بكرم وجهك. 

قال: ثم مشى وانصرفنا، فلما دخلت بغداد وكان هو بالعراق فقعدت على الشط أتوضأ للصلاة إذ مر بي رجل فقال لي: يا غلام أحسن وضوءك أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة. فالْتَفَتّ فإذا أنا برجل يَتْبَعه جماعة فأسرعت في وضوئي وجعلت أقفو أثره، فالتفت إلي فقال: هل لك من حاجة؟ فقلت: نعم تعلمني مما علمك الله شيئًا. فقال لي: اعلم أن من صَدَق الله نجا، ومن أشفق على دينه سلم من الرَّدَى، ومن زهد في الدنيا قَرَّت عيناه مما يراه من ثواب الله تعالى غدًا، أفلا أزيدك؟ قلت: نعم. 

علي جمعة يكشف عن مفهوم الأمة في الإسلام

المرء على دين خليله.. علي جمعة يحذر من مصاحبة رفقاء السوء

قال: من كان فيه ثلاث خصال فقد استكمل الإيمان: من أمر بالمعروف وائتمر، ونهى عن المنكر وانتهى، وحافظ على حدود الله تعالى. ألا أزيدك؟ قلت: بلى. فقال: كن في الدنيا زاهدًا وفي الآخرة راغبًا، واصدق الله تعالى في جميع أمورك تنج مع الناجين. ثم مضى . فسألت من هذا؟ فقالوا: هو الشافعي.

فانظر إلى سقوطه مغشيًّا عليه، ثم إلى وعظه، كيف يدل ذلك على زهده وغاية خوفه؛ ولا يحصل هذا الخوف والزهد إلا من معرفة الله عز وجل، فإنه {إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} .

وأكد علي جمعة أن الشافعي أسَّس الأسس وأصَّل الأصول، ولذلك كانت مِنّته على كل من كَتَب بعد ذلك إلى يوم الدين، وألَّف الرسالة وجمع فيها مفاتيح الفقه والتفسير، بل واللغة، وكان قد فتح الله عليه في الربط بين كل هذه العلوم، تعلَّم اللغة في البادية حتى قرأ أشعار الهُذيليين، وكان الأصمعي على جلالة قدره في اللغة يُصحح أشعار الهذيليين وهي صعبة جدًّا على الشافعي. بلغ الغاية في الحفظ وفي الإتقان وفي تلقي القرآن، حتى في حِفظ الحديث فانبهر به الإمام مالك؛ ومالك هو أستاذ الأساتذة، وقد شهد له سبعون إمامًا من أئمة المدينة المنورة.

واختتم علي جمعة: إذا اطلعت على كلام هؤلاء الأئمة وعلى تراكيبهم، وعلى تقواهم، وعلى إخلاصهم، وعلى إدراكهم للكتاب والسنة، وللغة العرب، ولمقتضيات المصلحة، والمقاصد، والمآلات التي يؤول إليها الحال؛ لعرفت أن الله سبحانه وتعالى جعلهم أسبابًا لحفظ هذا الدين {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} فحَفِظ الله هذا الدين بأولئك الأئمة، نوَّر قلوبهم، وطهَّر أرواحهم، وفتح عقولهم، وجعلهم على هذه الدرجة العالية من الخُلُق الكريم ومن العلم العظيم.

وشدد علي جمعة: هؤلاء العلماء بَنوا، وبنوا بناءً مركبًا عميقًا حتى ظهرت النابتة، فكُّوا ما ركَّبوه، وسطَّحوا ما عمّقوه، وألغوا ما قرروه، وتجرأوا عليهم بما يجعلنا نقول : حسبنا الله ونعم الوكيل، سيغنينا الله من فضله ورسوله.

علي جمعة 3 خصال من توافرت فيه فقد استكمل إيمانه هيئة كبار العلماء من كان فيه ثلاث خصال فقد استكمل الإيمان محمد بن أدريس الشافعى 3 خصال من كمال الإيمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. خبير يوضح

مصر تقرر منع سفر القاصر تحت 18 عامًا بمفرده.. ما السبب؟

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

تعديل الأسعار| الحكومة تفجر مفاجأة بعد ساعات من قرار السلع الاستراتيجية

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

موضوعات متعلقة

دعاء نهاية العام وبداية عام جديد.. اللهم أنت الأبدي القديم

بـ 4 ركعات تؤدى مرة واحدة في العمر.. أسقط جميع ذنوبك

واظب على هذه الصلاة 500 مرة.. سترى النبي يقظة ومناما

مولد علي زين العابدين | أسراره وكراماته وسر تسميته.. والصوفية تحتفي بمسجده غدا

دعاء آخر جمعة من 2023 المستجاب.. 10 كلمات لسعة الرزق وقضاء الحاجة

النشرة الدينية.. كيف يكون الحمد منهجك في آخر دقائق 2023 .. خطيب المسجد النبوي: حسن الأخلاق غناء الفقراء

خطيب المسجد الحرام: أولى الناس أخذا بالحياء وتمسكاً المرأة المسلمة

كيف يكون الحمد منهجا لحياتنا مع وداع عام واستقبال آخر؟.. اعرف أعلى الشكر

ترشيحاتنا

قرارات نهائية بشأن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظتي القاهرة والجيزة

عمرها 154 عاما.. أقدم كنيسة في الشرق الأوسط تتزين للاحتفال برأس السنة

طرق وأماكن صرف معاش تكافل وكرامة|مزايا كارت ميزة

وزير فاشل.. الكنيست الإسرائيلي يهاجم المتطرف بن جفير

فحص 2 مليون و390 ألف سيدة ضمن مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين»

يستلزم الشكر والفرح.. الإفتاء: الاحتفال بمولد سيدنا عيسى له منزلة وقدسية خاصة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقه عمل الحلاوة الطحينية

إطلالة شتوية كاجوال.. نسرين طافش تستعرض جمالها

بالأحمر الجريء.. داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور

توب وخصر منحوت.. ياسمين عز تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور| صور

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

أخدوا ثروتي مقابل 400 دولار شهريا.. وليد توفيق يكشف أزمته المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ