المرصد الأورومتوسطى: إسرائيل حوّلت قرار مجلس الأمن بشأن مساعدات غزة لـ«حبر على ورق»

التجويع بلغ مستويات قاسية

قال المرصد الاورومتوسطى، إنه رصد تراجعاً في دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.

و أضاف المرصد الحقوقى ان :"إسرائيل حولت قرار مجلس الأمن بشأن مساعدات غزة إلى حبر على ورق والتجويع بلغ مستويات قاسية".

وكان قد قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق، السبت، إنه لا بد من وقف الحرب على قطاع غزة أولاً وقبل كل شيء، مؤكداً أن الهدن المؤقتة والمجتزأة "صارت وراءنا".

تأتي تصريحات الرشق في حسابه على تيليجرام بعدما قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن مجلس الحرب منح رئيس جهاز المخابرات (الموساد) دافيد برنياع ضوءاً أخضر لتنفيذ صفقة تبادل للمحتجزين مع حركة حماس بموجب المبادرة القطرية الأخيرة.

