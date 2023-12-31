طريقه عمل الحلاوة الطحينية

إذا كنت من محبي الحلاوة نقدم لكي اليوم طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمكسرات.

المقادير.

كوب طحينة بيضاء

كوب حليب بودرة

كوب سكر بودرة

كوب فستق أو سودانى محمص أو أى نوع مكسرات تحبوه (حسب الرغبة والإمكانيات )

ملحوظة:

اذا كنت تريدي الحلاوة بطعم القرفه يوضع مع باقى المقادير ملعقة كبيرة قرفة.

أما إذا كانت الحلاوة بطعم الشيكولاتة يوضع مع باقى المقادير ٢ ملعقة كبيرة كاكاو خام .

ويمكن عمل مكس فى علبه واحده جزء عادى أبيض وجزء شيكولاته أو قرفه .

الطريقة:

١- قومي بوضع المكونات السابقة معا ما عدا الفستق في طبق كبير واخلطي المكونات معا جيدا.

٢- احضري علبة بلاستيك وابدأي في وضع قليل من الفستق، ثم قليل من عجين الحلاوه، ثم طبقة من الفستق. وكرري هذه العملية حتى تنتهي من الكمية .

٣- اضغطي على المكونات من أعلى العلبه جيدا بطبق مسطح حتي تقل محتويات العلبة ثم اغلقي العلبة بإحكام وضعيها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

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