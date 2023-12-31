قصف عنيف وغارات على مناطق متفرقة في غزة والمقاومة تشتبك مع الاحتلال

أفاد نبأ عاجل بوقوع قصف مدفعي وغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة وسط اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في محاور عدة بالقطاع.



و أضاف المرصد الحقوقى أن :"إسرائيل حولت قرار مجلس الأمن بشأن مساعدات غزة إلى حبر على ورق والتجويع بلغ مستويات قاسية".

كان قد قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق، السبت، إنه لا بد من وقف الحرب على قطاع غزة أولاً وقبل كل شيء، مؤكداً أن الهدن المؤقتة والمجتزأة "صارت وراءنا".

تأتي تصريحات الرشق في حسابه على تيليجرام بعدما قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن مجلس الحرب منح رئيس جهاز المخابرات (الموساد) دافيد برنياع ضوءاً أخضر لتنفيذ صفقة تبادل للمحتجزين مع حركة حماس بموجب المبادرة القطرية الأخيرة.

