قوات الاحتلال تواصل إطلاق القنابل المضيئة فوق القري اللبنانية

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأحد، أن العدو يواصل منذ الليلة الماضية إطلاق القنابل المضيئة فوق قرى قضاء صور والساحل وقرى القطاعين الغربي والأوسط.



كان قد قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق، السبت، إنه لا بد من وقف الحرب على قطاع غزة أولاً وقبل كل شيء، مؤكداً أن الهدن المؤقتة والمجتزأة "صارت وراءنا".

تأتي تصريحات الرشق في حسابه على تيليجرام بعدما قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن مجلس الحرب منح رئيس جهاز المخابرات (الموساد) دافيد برنياع ضوءاً أخضر لتنفيذ صفقة تبادل للمحتجزين مع حركة حماس بموجب المبادرة القطرية الأخيرة.

