نجم زملكاوي يفتح النار على «فيتوريا»: ظلم «عواد وشيكابالا ودونجا» مع منتخب مصر

أكد محمد عبد الله، نجم الزمالك السابق، أن اختيارات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر للقائمة النهائية المشاركة في كأس الأمم الأفريقية منطقية.

وقال عبد الله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "كنت أتمنى وجود محمود عبد الرازق "شيكابالا" في قائمة منتخب مصر لأنه لاعب له قيمته الفنية داخل الملعب وشخصية قوية ويقدم أداءً أكثر من رائع مع الزمالك".

وأضاف: "محمد عواد كان يستحق التواجد في قائمة منتخب مصر لأنه يلعب بشكل مستمر خلال الفترة الماضية وخلال 6 مباريات مع الزمالك دخل مرماه هدف وحيد".