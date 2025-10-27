جامعة بنها تهنئ فريق الاكتشاف الجديد لـ"تمساح الوادي" الذي عاش في مصر قبل 80 مليون عام

هنأ الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، الدكتورة سارة صابر المدرس المساعد بجامعة أسيوط ، والباحث بلال سالم طالب الدكتوراه بجامعة أوهايو والمدرس المساعد بجامعة بنها، وعضو فريق مركز الحفريات بجامعة المنصورة ، بمناسبة الإعلان عن اكتشاف نوع جديد من التماسيح القديمة عاش في مصر منذ نحو 80 مليون عام بصحراء مصر الغربية، أُطلق عليه اسم "تمساح الوادي – واديسوكس كسّابي (Wadisuchus kassabi)".

كما وجه الدكتور ناصر الجيزاوي التهنئة إلى الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، والدكتور هشام سلام رئيس الفريق البحثي علي الاكتشاف الجديد وأيضا وجه الشكر لرعايتهم ودعمهم للباحث بلال سالم خلال مشواره العلمى وإجراء بحوث تعاون مشترك بين الجامعتين.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى أن جامعة بنها تزخر بالعديد من شباب العلماء المتميزين في مختلف المجالات العلمية والبحثية، مؤكدا أن الجامعة حريصة على خلق بيئة علمية وأكاديمية محفزة لشباب الباحثين وربط البحوث العلمية بمشاكل المجتمع .

يذكر أن الباحث بلال سالم حصل علي درجة الماجستير في الحفريات الفقارية من جامعة أوهايو الامريكية، وله ثلاثة أبحاث منشورة دوليا في مجلات Q1 ذات معامل تأثير قوى بالإضافة إلي العديد من الملخصات البحثية التى تم نشرها في أكبر المؤتمرات الدولية، وطالب بالدكتوراه بجامعة أوهايو وعضو الفريق ومسؤول حفريات الزواحف والطيور بمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية.