زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير
في ذكرى وفاته.. من هو العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي أحد ألمع أساتذة الأزهر؟
رئيس اتحاد الكرة يطلب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب ارتباط المنتخب بكأس العرب
وظائف البنك الزراعي المصري 2025.. الشروط ورابط التقديم
أزمة السوبر.. الزمالك واتحاد الكرة من يحسم الصراع؟
الأمم المتحدة: أكثر من مليون فلسطيني بغزة يحتاجون لرعاية نفسية
موعد قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية
الزمالك: اللائحة الجديدة تمنع إيقاف دونجا في بطولة السوبر
حجز محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل للحكم
هاني أبوريدة: من غير المعقول أن تغيب مصر عن بطولة كأس العرب
أبوريدة يكشف تفاصيل أزمة منتخب مصر الثاني وعقوبة دونجا وطلب تأجيل الدوري
محافظات

جامعة بنها تهنئ فريق الاكتشاف الجديد لـ"تمساح الوادي" الذي عاش في مصر قبل 80 مليون عام

الفريق البحثي
الفريق البحثي
إبراهيم الهواري

هنأ الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، الدكتورة سارة صابر المدرس المساعد بجامعة أسيوط ، والباحث بلال سالم طالب الدكتوراه بجامعة أوهايو والمدرس المساعد بجامعة بنها،  وعضو فريق مركز الحفريات بجامعة المنصورة ، بمناسبة الإعلان عن اكتشاف نوع جديد من التماسيح القديمة عاش في مصر منذ نحو 80 مليون عام بصحراء مصر الغربية، أُطلق عليه اسم "تمساح الوادي – واديسوكس كسّابي (Wadisuchus kassabi)".
كما وجه الدكتور ناصر الجيزاوي التهنئة إلى الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، والدكتور هشام سلام رئيس الفريق البحثي علي الاكتشاف الجديد وأيضا وجه الشكر لرعايتهم ودعمهم للباحث بلال سالم خلال مشواره العلمى وإجراء بحوث تعاون مشترك بين الجامعتين.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى أن جامعة بنها تزخر بالعديد من شباب العلماء المتميزين في مختلف المجالات العلمية والبحثية، مؤكدا أن الجامعة حريصة على خلق بيئة علمية وأكاديمية محفزة لشباب الباحثين وربط البحوث العلمية بمشاكل المجتمع .
يذكر أن الباحث بلال سالم حصل علي درجة الماجستير في الحفريات الفقارية من جامعة أوهايو الامريكية، وله ثلاثة أبحاث منشورة دوليا في مجلات Q1 ذات معامل تأثير قوى بالإضافة إلي العديد من الملخصات البحثية التى تم نشرها في أكبر المؤتمرات الدولية، وطالب بالدكتوراه بجامعة أوهايو وعضو الفريق ومسؤول حفريات الزواحف والطيور بمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية.

القليوبية جامعة بنها الفريق البحثي

