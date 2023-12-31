بالصور .. توزيع تابلت اولى ثانوي على طلاب مدارس المعادي

أعلنت إدارة المعادي التعليمية بمحافظة القاهرة عن وصول تابلت اولى ثانوي و بدء توزيعه في مدارس الادارة ، حيث شهدت منذ قليل ، مدرسة حدائق المعادى الرسمية لغات في القاهرة ، بدء إجراءات تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي .

وتتم إجراءات تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في مدرسة حدائق المعادى الرسمية لغات في المعادي ، تحت إشراف قسم التطوير التكنولوجى بالمدرسة

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

جدير بالذكر أنه فيما يتعلق بـ امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي والذي يعقد على مستوى الادارات التعليمية، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إتاحة الامتحان الكترونياً على التابلت وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس .

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة تدريب الطلاب الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة الامتحان، كما وجه بإجراء الامتحان ورقيا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو لم يتسلم طلابها التابلت، مشيرا إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسئولين عن قرار نظام الامتحان سواء إلكترونيا أو ورقيا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

ومن جانبها .. وجهت الإدارات التعليمية، تنبيهات هامة وعاجلة لطلاب الصف الثاني الثانوي استعداداً لـ امتحانات نصف العام 2024 ، المقرر أن تبدأ منتصف يناير المقبل وفقاً للجداول المعلنة من المديريات التعليمية .



وأكدت الإدارات التعليمية أنه بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي حتى يتمكنوا من أداء الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول الالتزام بالآتي :-

- ربط التابلت بالانترنت بصورة مستمرة خلال هذه الأيام لوجود تحديثات ستتم تلقائيا من قبل الوزارة التأكد من أن منصة الامتحان محدثة على آخر تحديث وهو 1.8.19.



- بدون هذا التحديث لن يتمكن الطالب من الامتحان وفي حالة فتح المنصة ووجد الطالب أن التحديث لم يتم يقوم الطالب بالذهاب الى برنامج Knox Mange ومنها الضغط على الثلاث نقاط الموجودة أعلى يسار الشاشة ومنها الضغط علي Reload Device Command عدة مرات متتالية تم نقوم بالضغط على آخر اختيار بالقائمة وهو About ستظهر رسالة Update نقوم.

- بالضغط عليها سيتم التحديث تلقائيا بشرط ربط الجهاز بالانترنت.

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية ، بشأن امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي.

حيث شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه بالنسبة لـ امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي، تقرر إتاحة الامتحان الكترونياً على التابلت وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

كما شدد على ضرورة تدريب الطلاب الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإجراء امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو لم يتسلم طلابها التابلت.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسئولين عن قرار نظام امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي سواء إلكترونيا أو ورقيا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي

تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي

تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي

تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي