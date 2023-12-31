اكتشاف بركان في عمق البحر مغطى بمليون بيضة عملاقة| شاهد كيف يبدو

سافر باحثون إلى جبل تحت الماء، يقع قبالة ساحل المحيط الهادئ في كندا، ووجدوا أنه بركان نشط، مغطى بما يصل إلى مليون بيضة عملاقة!

بركان نشط

توقع الباحثون، بقيادة عالمة الأحياء البحرية تشيريس دو بريز، أن تكون المياه المحيطة بالبركان جليدية. وبدلاً من ذلك، رأوا أن التكوين المهيب للبركان، الذي يرتفع حوالي 1100 متر (3600 قدم) فوق قاع البحر، يستمر في نفث المياه الدافئة ويعج بالحياة. وهذا يعني أنه بركان نشط وليس خامد.

البركان النشط

ليس هذا فقط، بل إن السائل الساخن الغني بالمعادن الذي ينتجه البركان يبقي الأجواء لطيفة ودافئة هناك، مما يسمح لعدد من الكائنات البحرية بالازدهار حوله.

مليون بيضة عملاقة

وأصيبت (دو بريز) وزملاؤها بالذهول بشكل خاص عندما رصدوا تزلجًا أبيضًا من المحيط الهادئ (نوع من الكائنات الحية التي تعيش هناك) يضع بيضًا على قمة البركان، على بعد حوالي ميل واحد (1.5 كيلومتر) تحت السطح، وفقًا لتقرير موقع Live Science.

التزلج الأبيض بالقرب من البركان

وقالت (دو بريز) أن قمة البركان هناك مغطاة ببيض التزلج الأبيض الذي يصل عدده لحوالي مليون بيضة. كما شددت عالمة الأحياء البحرية دو بريز أيضًا على أن البيض كان كبيرًا جدًا، حيث يبلغ عرضه حوالي نصف متر (1.5 قدم).

وتعد الزلاجات البيضاء في المحيط الهادئ من بين أعمق أنواع الزلاجات، حيث تعيش على أعماق تتراوح بين 800 و2900 متر (2600 و9500 قدم) قبالة الساحل الغربي لأمريكا الشمالية والوسطى، وفقًا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN).