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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جهود مخلصة لدفع عجلة التنمية.. اتحاد عمال مصر يهنئ «السيسي» بالعام الجديد

صدى البلد

بعث محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر ؛ رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، نيابة عن عمال مصر، ونقاباته العامة ولجانه النقابية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وقال "جبران" مع إشراقة عام ميلادي جديد،  يُشرفني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن عمال مصر بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يشملكم برعايته وتوفيقه كي يتحقق على أيديكم ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورفعة وإزدهار".


وأضاف رئيس عمال مصر، يسعدنا يا سيادة الرئيس أن ننتهز هذه المناسبة، لنعبر عن تقديرنا العميق لجهودكم المخلصة نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصرنا الغالية، كي تتبوأ مكانتها المرموقة بين دول العالم أجمع ؛ وفقكم الله يا سيادة الرئيس وسدد خطاكم على طريق الخير والأمن والسلام ، وحفظ الله مصر وشعبها وجيشها وشرطتها".

كما قدّم محمد جبران التهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، وحسن شحاتة، وزير العمل، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط وجميع العاملين بنقابات عمال مصر، بمناسبة العام الميلادى الجديد.

ودعا رئيس عمال مصر كافة أطياف الشعب المصري للوقوف صفًا واحدًا والاصطفاف خلف القيادة السياسية الواعية لاستكمال المشروع القومي الكبير ولبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق تطلعات الشعب المصري، ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، حيث تمكنت مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من استعادة الاستقرار والأمان والطمأنينة في وقت لازالت شعوبًا تعانى الفتن والحروب .

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