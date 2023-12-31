صحف السعودية.. القبض على مصري روج لتجارة الحشيش في المملكة.. وجيش الاحتلال يعترف بعدم قدرته علي إيقاف الصواريخ من غزة

القبض علي مقيم لترويجه مادة الحشيش المخدر في المملكة

الجيش الأمريكي يسقط صاروخين للحوثيين

زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب إقليم "بابوا" في إندونيسيا

الجيش الإسرائيلي: لا نستطيع القضاء تماماً على قدرات إطلاق الصواريخ من غزة

اهتمت الصحف السعودية بعدة أحداث عربية وعالمية.

وجاء في صحيفة عكاظ أن قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية المصرية بمنطقة نجران لترويجه مادة الحشيش المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

وجاء في صحيفة الرياض أن أسقطت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر، فجر اليوم، صاروخين باليستيين تم إطلاقهما من مناطق تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، إن المدمرة الأمريكية غريفلي أسقطت صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن تجاه سفن.

وأضافت أن العملية أتت عقب تأكيد سفينة حاويات أنها تعرضت لهجوم صاروخي أثناء عبورها البحر الأحمر.

وتابعت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها، أن سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها الدنمارك طلبت المساعدة واستجابت المدمرة لطلب السفينة.

وأوضحت أنه لا أنباء عن وقوع إصابات جراء التصدي للهجوم الذي استهدف سفينة الحاويات أثناء عبورها في جنوب البحر الأحمر.

وجاء في نفس الصحيفة ان أعلنت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء في اندنيسيا أن زلزالا بقوة 6.4 درجة ضرب منطقة قبالة مقاطعة بابوا شرقي إندونيسيا، اليوم الأحد.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية قد ذكرت، في وقت سابق، أن قوة الزلزال بلغت 6.5 درجة.

وأضافت أن الزلزال وقع على بعد كيلومتر واحد جنوب إقليم سارمي في مقاطعة بابوا وعلى عمق 50 كيلومترا.

ولم تصدر الوكالة تحذيرا من تسونامي لأن الهزات الناتجة عن الزلزال لن تؤدي إلى أمواج عاتية.

وتتعرض إندونيسيا لزلازل متكررة بسبب موقعها على "حزام النار"، وهو منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين حول حوض المحيط الهادي.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط أن اعترف الجيش الصهيوني بأن ما يقوم به من حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين لن يحقق أي مما يريد من أهداف.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تقديرات الجيش تشير إلى أن الحرب لن تنجح في خفض إطلاق الصواريخ من قطاع غزة إلى الصفر.

ودخلت حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين يومها السادس والثمانين وسط محاولات من الاحتلال للاحتلال بهدنة.