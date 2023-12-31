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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفد من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يزور مشروع نظم الخلايا الشمسية بـ"جنة" أكتوبر

صدى البلد

زار وفد من المكتب الرئيسي ل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة – نيويورك، المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية Egypt-PV  كمبوند جنة ٦ أكتوبر، بحضور الدكتورة هند فروح، مدير المشروع.

 

 وقال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إن المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية ‏ Egypt-PV ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من مرفق البيئة العالمية، والحائز على جائزة معهد الطاقة البريطاني كأفضل المشروعات المقدمة عالمياً لخفض غازات الاحتباس الحراري لعام 2020، وبالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - ممثلة في جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر.

وأضاف "النجار" أن المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية Egypt-PV يهدف إلى رفع الوعي بتكنولوجيا الطاقة المتجددة، وأهمية تصحيح المسار بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة المستدامة عن طريق تركيب محطات طاقة شمسية وربطها على الشبكة.

 

وأوضح رئيس جهار مدينة ٦ أكتوبر، أنه تم تركيب ٢٢ محطة شمسية مرتبطة بشبكة الكهرباء بكمبوند جنة بـ ٦ أكتوبر، حيث ستساهم المحطات الشمسية الجاري العمل بها في توفير الطاقة النظيفة للخدمات الأساسية لعدد ٢١ عمارة والمبنى الاجتماعي. 


 

وأشار " النجار" إلى أن متوسط الطاقة النظيفة المنتجة لكل نظام تبلغ نحو ١٦٠ ميجاوات ساعة/سنويا، كما بلغ إجمالي الخفض في انبعاث ثاني أكسيد الكربون نحو ٧١طنا/سنويا.

 

من جانبه، قال الدكتور مصطفى عرندة، مسئول الإعلام بجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إن المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية Egypt-PV بكمبوند جنة ٦ أكتوبر يأتي كأول مشروع سكني تابع لهيئة المجتمعات العمرانية يطبق أحد معايير الاستدامة واستخدام الطاقة المتجددة كبديل أخضر للطاقة، ويعزز نشر الوعي بالطاقة المتجددة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة نظم الخلايا الشمسية جنة ٦ أكتوبر معهد الطاقة البريطاني

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