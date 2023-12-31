القبض على سيدة بالإسكندرية والإنتربول يبحث عن زوجها في الخارج

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بشأن التماس أحد الأشخاص تنفيذ حكم قضائى صادر لصالحه وآخرين ضد (سيدة - مُقيمة بالإسكندرية ، وزوجها "مقيم خارج البلاد").

وبالفحص تبين أن السيدة المشكو فى حقها - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل الإسكندرية، ومطلوب التنفيذ عليها فى قضية الحكم الوارد بالالتماس المشار إليه بتهمة نصب، وتبين أن زوجها "المشكو فى حقه" مطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام منهم الحكم الوارد فى الالتماس بتهم "نصب - شيكات" .

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأولى وتم التنسيق مع إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية للتعميم عن زوجها دولياً لمغادرته خارج البلاد.