«صحة غزة»: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع لأكثر من 21 ألف شهيد

أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، بارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 21 ألفًا و822 شهيدًا، إضافة إلى 56 ألفًا و451 مصابًا.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن مسيرة إسرائيلية قصفت موقعًا في مخيم طولكرم بالضفة الغربية.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد ، بوقوع 64 شهيدًا و186 مصابًا في قصف إسرائيلي على منازل في المنطقة الوسطى من قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأحد، إن العدو يواصل منذ الليلة الماضية إطلاق القنابل المضيئة فوق قرى قضاء صور والساحل وقرى القطاعين الغربي والأوسط.

