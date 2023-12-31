مواجهة مخططات إسقاط الدول.. ورشة عمل لطلبة الجامعات بأكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة ورشة العمل التدريبية الحادية والثلاثين ، الموجهة للكوادر الإدارية بالأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء (مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار – وزارتى "التخطيط والتنمية الإقتصادية – التعاون الدولى") لطلبة الجامعات المصرية (الحكومية – الخاصة) تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول) خلال الفتـــرة مـــــن (24 حتى 28/12/2023) وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

استهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط، وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة ، وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية، تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية" والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة، وإستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام ، الإعلام الموجه ودوره فى إسقاط الدول من الداخل ، جهود الدولة المصرية فى كافة المجالات لمواجهة تلك المخططات).

يُعد تنظيم هذه الورشة إستمراراً للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.