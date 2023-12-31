إعلانات على فيس بوك.. القبض على شخص يروج لبيع المنشطات بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يقوم القائم عليها بالترويج لبيع الأدوية والمنشطات المحظور تداولها "مجهولة المصدر" مقابل مبالغ مالية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد القائم على ارتكاب ذلك النشاط المؤثم، أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنشية بمديرية أمن الإسكندرية، وبحوزته كمية كبيرة من عبوات المنشطات التى يتم ترويجها.

وبمواجهته، أقر بقيامه بالاتجار في الأدوية والمنشطات مجهولة المصدر والمحظور تداولها والترويج لها مقابل مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.