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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير إسرائيلي يطالب بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة فورا

نير بركات
نير بركات

انتقد وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، اليوم الأحد، مرة أخرى سماح إسرائيل بنقل الوقود المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 

وقال بركات خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي إنه "بينما يوجد 133 رهينة في غزة، تواصل إسرائيل نقل البضائع والوقود إلى حماس، دولة إسرائيل تقاتل حماس بيد واحدة، وبالأخرى ترسل مئات الشاحنات كل يوم، مما يطيل عمر حماس ويسمح لها بمواصلة قتال جنودنا، هذا أمر سخيف، وهذا الشيء يجب أن يتوقف اليوم".

 

وأضاف "لم تكن هناك حالة في التاريخ لدولة تقاتل دولة معادية وتزودها بالوقود والسلع، هذا الشيء يجب أن يتوقف اليوم".

وفي الأسبوع الماضي أيضا، انتقد بركات أسلوب الحرب ضد حماس في قطاع غزة.

 

وقال بركات: "أنا قلق لسوء الحظ، نحن لطيفون للغاية ومراعون للغاية. ومن غير المقبول أن نعرض جنودنا للخطر، ونرسلهم مكشوفين في جميع أنواع المباني، دون قصفهم أولاً".

وتابع "إن الاستسلام لأي ضغوط خارجية، حتى لو كانت من أفضل أصدقائنا، هو خطأ فادح ندفع ثمنه باهظ الثمن. ودورنا كحكومة إسرائيل هو، أولا وقبل كل شيء، رعاية المصالح الحيوية للدولة إسرائيل ويجب ألا نستسلم بسبب أي ضغوط".

وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات إسرائيل المساعدات الانسانية قطاع غزة حماس

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