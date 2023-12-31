ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 4876 فلسطينيا

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 4876 عقب اعتقال 16 فلسطينياً خلال اقتحام الاحتلال طولكرم.

كانت قد أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاحد، بارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 21 ألفا و822 شهيدا إضافة إلى 56 ألفا و451 مصابا.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الأحد ، بوقوع 64 شهيدًا و186 مصابًا في قصف إسرائيلي على منازل في المنطقة الوسطى من قطاع غزة خلال 24 ساعة

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الاحد، أن العدو يواصل منذ الليلة الماضية إطلاق القنابل المضيئة فوق قرى قضاء صور والساحل وقرى القطاعين الغربي والأوسط.

