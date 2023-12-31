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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يطرح سؤالًا عن حظوظ مصر في كأس أمم أفريقيا

صدى البلد

طرح أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق سؤالًا عن كأس الأمم الافريقية عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"هل منتخب مصر قادر على التتويج بكأس الأمم الإفريقية القادمة ".

قائمة منتخب مصر 

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة الفريق المختارة  لمعسكر ينايراستعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار واللاعبون هم :


 

محمد الشناوي
أحمد الشناوي
محمد أبو جبل
محمد صبحي
عمر كمال
محمد هاني
أحمد حجازي
علي جبر
أحمد سامي
محمد عبد المنعم
أسامة جلال
محمد حمدي
أحمد فتوح
مروان عطية
أحمد نبيل كوكا
محمد النني
محمود حمادة
حمدي فتحي
إمام عاشور
أحمد سيد زيزو
محمد صلاح
مصطفى فتحي 
عمر مرموش
محمود حسن تريزيجيه 
مصطفى محمد 
محمود كهربا
أحمد حسن كوكا

أبرز المستبعدين من قائمة منتخب مصر 

وجاء على رأس المستبعدين من قائمة منتخب مصر، كل من ياسر إبراهيم وحسين الشحات وافشة وأكرم توفيق منالأهلي.

ومن الزمالك، نبيل عماد دونجا، والونش، ومحمد عواد، ومن بيراميدز رمضان صبحي ومهند لاشين وعبدالله السعيد.

كما استبعد فيتوريا الحارس محمود جنش حارس فيوتشر المتألق خلال الفترات الأخيرة.

ومن المحترفين استبعد فيتوريا محمد شريف وسام مرسي.

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