مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى تصادم ميكروباص وأتوبيس رحلات بالدقهلية

لقى شخص مصرعه وأصيب 12 أخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأتوبيس رحلات على طريق دكرنس المنصورة، بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مركز شرطة دكرنس، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس رحلات وسيارة ميكروباص على الطريق بين قريتي القباب الصغرى ودموه، ووقوع متوفى ومصابين.

انتقل ضباط و المركز لمكان البلاغ، كذلك سيارات الاسعاف وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين أتوبيس وميكروباص

وبالفحص تبين أن الحادث وقع نتيجة نتيجة تخطى سائق الأتوبيس بشكل خاطئ، واصطدام بالميكروباص، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين بإصابات متفرقة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.