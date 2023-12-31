هيئة شئون الأسرى: الفلسطينيون في سجن عوفر يتعرضون للتسمم بسبب تقديم وجبات فاسدة

قالت هيئة شئون الأسرى، اليوم الأحد: "رصدنا تعرض عدد كبير من أسرى سجن عوفر لحالات تسمم بسبب تقديم وجبات طعام فاسدة".

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 4876 عقب اعتقال 16 خلال اقتحام الاحتلال طولكرم.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، بارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 21 ألفا و822 شهيدا، إضافة إلى 56 ألفا و451 مصابا.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بوقوع 64 شهيدًا و186 مصابًا في قصف إسرائيلي على منازل في المنطقة الوسطى من قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأحد، إن العدو يواصل منذ الليلة الماضية إطلاق القنابل المضيئة فوق قرى قضاء صور والساحل وقرى القطاعين الغربي والأوسط.