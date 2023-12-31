بسبب إسرائيل.. مسلمو أمريكا يعاقبون بايدن في 2024 بهذه الطريقة

أعلن قادة للجاليات المسلمة في أمريكا أنهم اتخذوا قرارًا ضد إدارة بايدن وذلك في محاولة لثني الناخبين عن إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن في عام 2024 بسبب فشله في الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

بدأت حملة أباندون بايدن رسميًا في وقت سابق من شهر ديسمبر، بقيادة مسلمي أمريكا في الولايات المتأرجحة مثل ميشيجان ومينيسوتا وأريزونا، الذين رفضوا دعم بايدن للهجمات المضادة التي تشنها إسرائيل ماكلفهم عشرات الآلاف من أرواح الفلسطينيين الأبرياء.

والآن، يعتزم التحالف توسيع حملة الضغط لتشمل جميع الولايات الخمسين.

وقال جيلاني حسين، كبير منظمي الحملة في بيان: “سننقذ أمريكا من نفسها بمعاقبة بايدن في صناديق الاقتراع”.

وقال حسين إن التحالف يعتزم تأييد مرشح رئاسي مستقل . وأضاف أن الحملة لا تدعم الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري الأوفر حظا حاليا، رغم أنها تدرك مخاطر استنزاف قاعدة ناخبي بايدن.