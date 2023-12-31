وزير العمل: الدولة تولي اهتماما كبيرا لرعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج

التقى حسن شحاتة وزير العمل؛ اليوم ،بديوان عام الوزارة ، المُلحقين العماليين الجدد ،وعددهم 13 مُلحقا عُماليا، والمُقرر استلام عملهم خلال أيام بسفارات جمهورية مصر العربية في 9 مكاتب تمثيل عمالي في 8 دول عربية وأوروبية هي: السعودية "جدة والرياض"، والأردن، والإمارات، والكويت، والعراق، وقطر، ولبنان، وإيطاليا.

وقالت الوزارة :إن الملحقين العماليين سوف يقومون بمهام حماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري في نطاق عمل تلك المكاتب، وذلك بعد أن انتهت المُدة القانونية للملحقين العماليين الحاليين.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا لرعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج، وذلك ضمن ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين جهات الدولة فى الداخل والخارج من أجل تقديم أفضل الخدمات للعمالة المصرية قبل وبعد سفرها، موضحًا أن الوزارة بصدد إطلاق دليل إجراءات للمُلحقين العُماليين بالسفارات المصرية، يوضح البنود الأساسية لعملهم، ضمن البعثات المصرية فى دول العمل.

واستمع الوزير إلى الملحقين الجدد بشأن رؤيتهم في مجال عملهم الجديد، بتكثيف الجهود من أجل المزيد من الرعاية والحماية أعمالنا في الخارج.

حضر اللقاء من قيادات الوزارة اللواء أسامه فرج مستشار الوزارة للتخطيط الإستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج، وشيماء محمود مدير عام المكتب الفني، والدكتور مظهر بسيوني مدير عام الإدارة العامة لمكاتب التمثيل العمالي.