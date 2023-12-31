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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة عشرات الجنود الإسرائيليين بمرض جلدي خطير ومعدي في غلاف غزة.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن إصابة عشرات الجنود الإسرائيليين على حدود قطاع غزة بمرض “الليشمانيا” الجلدي الخطير والمعدي.


وقالت صحيفة "معاريف" إنه تم تشخيص العديد من الجنود بمرض جلدية يشتبه في أنه طفيل "الليشمانيا" وتوجهوا إلى أطباء الوحدة أو أطباء الأمراض الجلدية.

ووفقا للصحيفة فإن هذه آفة جلدية التهابية مؤلمة للغاية تستمر لعدة أسابيع في حال عدم تلقي علاج، وغالبا ما تترك هذه الآفة ندبات على الجلد.

وأضافت الصحيفة أنه تم إرسال بعض الجنود لإجراء فحوصات مخبرية، ولم تظهر نتائجها بعد، أما البعض الآخر فتوقف نشاطهم العملياتي وتم تحويلهم إلى عيادات الجلدية، مؤكدة أن الإصابات بالطفيلي لم تحدث في غزة، بل في منطقة غلاف غزة.

من جانبه، قال الدكتور إيلي شوارتز،  رئيس الجمعية الإسرائيلية لأمراض المناطق المدارية، إن طفيل الليشمانيا ينتقل إلى الإنسان عن طريق لدغة ذبابة الرمل المنتشرة في المنطقة”.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يتم اتخاذ إجراءات مختلفة لمنع عدوى الليشمانيا بين الجنود، لافتا إلى أنه يتم توزيع أوراق توضيحية على الجنود في الوحدات الميدانية بشأن الموضوع ومستحضرات مضادة للبعوض”.

وأضاف: “يتم فحص جميع المرضى الذين يعانون من أعراض مشبوهة من قبل طبيب أمراض جلدية عسكري، ويتلقون العلاج المناسب ويتم إحالتهم، حسب الحاجة، إلى عيادة مخصصة لليشمانيا”.

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