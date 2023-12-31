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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله: استهداف موقع حانيتا الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة

صدى البلد

قال حزب الله، اليوم الأحد: "استهدفنا موقع حانيتا الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة".

 

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأحد، أن الطائرات الإسرائيلية نفذت عدة غارات على أطراف بلدة راميا جنوبي البلاد.

 

كانت قد قالت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأحد، أن العدو يواصل منذ الليلة الماضية إطلاق القنابل المضيئة فوق قرى قضاء صور والساحل وقرى القطاعين الغربي والأوسط.
و قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق، السبت، إنه لا بد من وقف الحرب على قطاع غزة أولاً وقبل كل شيء، مؤكداً أن الهدن المؤقتة والمجتزأة "صارت وراءنا".

 

تأتي تصريحات الرشق في حسابه على تيليجرام بعدما قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن مجلس الحرب منح رئيس جهاز المخابرات (الموساد) دافيد برنياع ضوءاً أخضر لتنفيذ صفقة تبادل للمحتجزين مع حركة حماس بموجب المبادرة القطرية الأخيرة.
 

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