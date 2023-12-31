الجيش الإسرائيلي يقصف المنشآت العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن سلاح الجو التابع له، قصف البنية التحتية والمنشآت العسكرية لحزب الله في منطقة الرامية جنوبي لبنان.

وقال حزب الله، اليوم الأحد:" استهدفنا موقع حانيتا الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة".

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، الاحد، أن الطائرات الإسرائيلية نفذت عدة غارات على أطراف بلدة راميا جنوبي البلاد.

كانت وكالة الأنباء اللبنانية، قالت اليوم الأحد، إن العدو يواصل منذ الليلة الماضية إطلاق القنابل المضيئة فوق قرى قضاء صور والساحل وقرى القطاعين الغربي والأوسط.

وقال القيادي في حركة حماس عزت الرشق، السبت، إنه لا بد من وقف الحرب على قطاع غزة أولاً وقبل كل شيء، مؤكداً أن الهدن المؤقتة والمجتزأة "صارت وراءنا".